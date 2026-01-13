Каким жителям Кузбасса «запретили» окунаться в прорубь на Крещение

19 января православные верующие отметят важный праздник — Крещение Господне. В соответствии с установившейся традицией, в ночь перед праздником и в течение следующего дня многие жители Кемерова направятся к специально подготовленным местам для купания, чтобы совершить омовение в освященной ледяной воде. Однако ряду граждан настоятельно рекомендовали отказаться от этого обряда, сообщает Сiбдепо .

Ежегодно в местах проведения массовых купаний дежурят сотрудники спасательных служб, медработники и представители правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность участников, а для комфорта жителей Кузбасса устанавливаются теплые раздевалки и палатки с обогревателями. Однако не всем людям можно окунаться в прорубь из-за состояния здоровья.

Как холодная вода влияет на организм

Заведующая терапевтическим отделением Кемеровской городской клинической больницы № 11 Мария Гришанова рассказала, что с медицинской точки зрения крещенские купания в проруби — это значительный стресс для организма, сопряженный с минимальной пользой и существенными рисками. Необходимо учитывать состояние здоровья, уровень подготовки и соблюдать меры предосторожности. Благотворное воздействие возможно только при регулярном закаливании и постепенной адаптации организма к низким температурам, а не при однократном погружении в ледяную воду раз в год.

Противопоказания и риски

Так, контакт с холодной водой вызывает резкое сужение сосудов, что увеличивает нагрузку на сердце и повышает кровяное давление. По словам врача, это может спровоцировать гипертонический криз, нарушения сердечного ритма, инфаркт, инсульт или даже остановку сердца.

Кроме того, не исключены спазмы дыхательных путей и затруднение дыхания, приводящие к потере сознания. Помимо этого, взаимодействие с ледяной водой увеличивает вероятность развития бронхита, воспаления легких, отита, синусита, ангины и других инфекционных заболеваний, особенно при наличии предрасположенности или ослабленном иммунитете.

Купание в проруби также способно ухудшить течение заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, почек, суставов, диабета, эпилепсии и других недугов. От крещенских купаний следует воздержаться людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, детям младше 7 лет, пожилым людям, тем, кто недавно перенес ОРВИ или другие острые заболевания, а также лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, уточнила Гришанова.

Если человек все же решает окунуться в прорубь, важно проконсультироваться с врачом, особенно при наличии сомнений в состоянии здоровья, и заранее подготовиться к погружению в холодную воду.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.