В Подмосковье врачи дали советы по защите детей от падения из окон

Специалисты НИКИ детства предупредили о росте случаев выпадения детей из окон с наступлением теплого сезона в Подмосковье и призвали родителей заранее установить защитные устройства. Наиболее надежной мерой остаются специальные блокирующие замки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С приходом весны жители чаще открывают окна для проветривания. В этот период традиционно увеличивается число несчастных случаев, связанных с падением детей с высоты. Врачи напоминают, что москитная сетка не является защитой: она не выдерживает вес даже маленького ребенка и лишь создает иллюзию безопасности.

После зимы оконные механизмы могут требовать регулировки, а ранее установленные ограничители — проверки. Специалисты рекомендуют использовать решетки, скрытые и тросовые ограничители, съемные ручки и замки, которые не позволяют полностью открыть створку. Блокираторы должны быть постоянно закрыты, а ключи — храниться вне доступа детей. Также важно убрать от подоконников мебель, по которой ребенок может забраться к окну.

«Травмы, полученные при падении с высоты, являются одними из самых тяжелых в педиатрической практике. Затрагиваются внутренние органы, скелет и головной мозг. Даже если ребенок выживает, последствия часто остаются на всю жизнь и приводят к инвалидности. Мы убедительно просим родителей не полагаться на случай и установить детские замки на каждое окно в доме», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Врачи отмечают, что безопасность ребенка начинается с простых профилактических мер и внимательности взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.