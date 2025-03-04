Как вернуть коже сияние после зимы: советы дерматолога

Весной, когда погода часто меняется, лучше использовать легкие кремы, которые хорошо увлажняют кожу, но не делают ее жирной. Весенние кремы часто содержат компоненты, которые помогают коже восстанавливаться после зимы, сообщила РИАМО врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман.

«Весной крем для лица стоит поменять, потому что в это время кожа требует другого ухода. Зимние кремы обычно плотные и содержат больше жиров, чтобы защищать кожу от холода. Весной, когда на улице то тепло, то прохладно, лучше использовать легкие увлажняющие кремы, которые насыщают кожу влагой, но не создают жирной пленки», — сказала Шухман.

Она добавила, что весенние кремы часто содержат компоненты, которые помогают коже восстанавливаться после зимы, например, антиоксиданты и экстракты растений.

«После зимы кожа часто выглядит сухой и тусклой. Это связано с тем, что зимой мы дышим сухим воздухом из-за отопления, а на улице кожа страдает от мороза и ветра. В результате уровень влаги в коже снижается, защитный барьер ослабевает, а кровообращение ухудшается, что влияет на цвет лица и его текстуру», — пояснила дерматолог.

Шухман также отметила, что нехватка свежих овощей и фруктов зимой может приводить к дефициту витаминов и минералов, необходимых для здоровья кожи.