Как технологии Сбера помогают врачам и пациентам Подмосковья

В рамках сотрудничества Сбера и правительства в Московской области был запущен комплекс цифровых медицинских сервисов на базе искусственного интеллекта, которые уже сегодня успешно работают и помогают врачам и пациентам. Диагностический ассистент работает во всех поликлиниках Московской области, становясь одним из ключевых цифровых инструментов поддержки первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба банка.

Более одного миллиона диагнозов в месяц ставят врачи-терапевты с помощью ассистента. ИИ-помощник для расшифровки лабораторных анализов активно используют более пяти тысяч жителей области ежемесячно, получая быстрые и понятные разъяснения результатов.

«Мы разрабатываем наши решения с учетом потребностей как врачей, так и пациентов. Конечная цель всех внедряемых инноваций индустрии здоровья Сбера — повышение качества и продолжительности активной жизни людей. Это достигается за счет предоставления людям инструментов для заботы о своем здоровье в повседневной жизни, а врачам — для снижения рутины и повышения скорости и эффективности диагностики, чтобы больше времени оставалось на общение с пациентом. Мы не останавливаемся на достигнутом и вместе с правительством Московской области ведем работу над внедрением дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Это позволит вывести заботу о здоровье жителей Подмосковья на принципиально новый уровень», — считает руководитель индустрии здоровья Сбера Ростислав Павлов.

Диагностический ассистент AIDA (AI DiagnosticAssistant) от компании СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера) помогает врачу в постановке предварительного диагноза, анализирует данные электронных медицинских карт пациента за последние два года (жалобы, анамнез, результаты осмотров и исследований) и предлагает варианты. Это работает как «второе мнение», экономя время специалиста и повышая точность диагностики, при этом окончательное решение всегда остается за врачом.

Жители региона используют ИИ-помощника для расшифровки лабораторных анализов в мобильном приложении «Добродел Здоровье». Помощник работает на базе ГигаЧата, анализирует результаты и простым языком описывает их для пользователя, а при необходимости рекомендует консультацию конкретного специалиста. Оперативное получение расшифровки ускоряет путь к выздоровлению и снижает нагрузку на поликлиники.

На стенде Московской области на ПМЭФ также демонстрируется одна из самых передовых разработок в сфере цифрового здравоохранения — умное зеркало GigaDoc от СберМедИИ. Это бесконтактное решение, которое по видеоизображению лица человека способно определять витальные показатели организма, включая пульс, частоту дыхания и ряд других параметров. Технология развивается в тесном сотрудничестве с Московским областным научно-исследовательским клиническим институтом имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ). Совместная работа специалистов позволяет постоянно повышать точность измерений и расширять возможности решения.