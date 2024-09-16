«Как шарик надут»: диетолог ответила, как мужчине легко выявить у себя ожирение
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Диетолог Кристина Войт рассказала, как мужчине определить ожирение, не выходя из дома. По ее словам, для этого стоит измерить окружность талии, сообщает NEWS.ru.
«Если живот можно ущипнуть и жировая прослойка оттягивается легко — еще все не так плохо, но если это сложно, и живот как шарик надут, пора бить тревогу», — сказала доктор.
По словам Войт, у представителей сильного пола жировые отложения могут скапливаться вокруг внутренних органов, а не под кожей. Если же окружность мужской талии превышает 94 сантиметров, то следует уже обратиться к врачу.
Важно понимать, что ожирение — это серьезный диагноз, который влияет на работу внутренних органов и стоит в одном ряду с сахарным диабетом и другими проблемами. Без контроля такой недуг может привести даже к смерти, предупредила врач.