«Как шарик надут»: диетолог ответила, как мужчине легко выявить у себя ожирение

Врач Войт: у мужчины может быть ожирение, если его талия больше 94 см

Диетолог Кристина Войт рассказала, как мужчине определить ожирение, не выходя из дома. По ее словам, для этого стоит измерить окружность талии, сообщает NEWS.ru .

«Если живот можно ущипнуть и жировая прослойка оттягивается легко — еще все не так плохо, но если это сложно, и живот как шарик надут, пора бить тревогу», — сказала доктор.

По словам Войт, у представителей сильного пола жировые отложения могут скапливаться вокруг внутренних органов, а не под кожей. Если же окружность мужской талии превышает 94 сантиметров, то следует уже обратиться к врачу.

Важно понимать, что ожирение — это серьезный диагноз, который влияет на работу внутренних органов и стоит в одном ряду с сахарным диабетом и другими проблемами. Без контроля такой недуг может привести даже к смерти, предупредила врач.