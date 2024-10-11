Как правильно мыть фрукты: врач рассказал о защите от вируса Марбург

Врач Онищенко: мыть бананы с мылом для защиты от вируса Марбург не нужно

Академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что для защиты от вируса Марбург необязательно мыть бананы и другие фрукты с мылом, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Мыть бананы с мылом не надо — это я вам сразу говорю. Потому что выживаемость вируса на поверхностях — я бы не сказал, что она имеет такое большое значение. Это Сибирская язва может 100 лет пробыть в земле, а потом, как только попадет в организм, сразу проснуться», — сказал Онищенко.

Ранее стало известно о вспышке вируса Марбург в Руанде. Случаи заболевания выявили сразу в нескольких округах африканского государства, а более половины заболевших составляли медицинские работники.

Вирус Марбурга — опасное инфекционное заболевание с высоким риском летальных исходов. Всемирная организация здравоохранения уже заявила о высоком риске начала эпидемии инфекции.