Как подготовить ребенка к операции: рекомендации для родителей

Операция всегда становится большим испытанием как для ребенка, так и для всей семьи. Однако, если правильно подготовиться, можно значительно уменьшить тревогу и сделать процесс легче, рассказал РИАМО ведущий врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии стационара АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Смирнов.

Физическая подготовка

«Накануне операции важно соблюсти несколько простых, но необходимых правил. Вечером перед операцией ребенку нужно съесть легкий ужин и продолжать пить воду, но не позже установленного времени. Это необходимо, чтобы перед анестезией его желудок был пуст — так удастся избежать серьезных осложнений, если во время операции у ребенка начнется рвота», — посоветовал анестезиолог.

День операции нужно начать с того, чтобы тщательно вымыть ребенка. Это поможет избежать риска инфекции. Надо снять все украшения и лак с ногтей, так как они могут повлиять на медицинские процедуры. Если малыш носит линзы или зубные протезы, брекеты, элайнеры надо уточнить у врача, потребуется ли их снять на время операции.

Также надо сообщить врачу, если у ребенка шатается молочный зуб, чтобы избежать риска его случайного выпадения. Очень важно, чтобы в день операции ребенок не ел и не пил, даже если ему хочется перекусить. Это условие необходимо для безопасного проведения анестезии.

Психологическая подготовка

«Не менее важна и психологическая подготовка. Эмоции родителей часто передаются детям, поэтому важно оставаться спокойным и уверенным. Если вы будете спокойны, ребенку будет проще справиться с волнением и переживаниями», — заявил Смирнов.

Надо объяснить малышу, что его ждет, но делать это простыми словами. Например, рассказать, что операция нужна для того, чтобы он стал здоровым и сильным. Подчеркнуть, что он будет спать во время операции и не почувствует боли. Избегать слов, которые могут напугать ребенка, таких как «усыпить» или «отрезать», и использовать более мягкие выражения: «укольчик» или «кроватка на колесиках».

«Будьте честными, но не давайте обещаний, которые невозможно выполнить. Вместо фразы „я не уйду от тебя“ лучше сказать „я буду рядом, когда ты проснешься“. Это поможет малышу чувствовать себя в безопасности», — отметил доктор.

Правильная подготовка с заботой и вниманием поможет значительно снизить стресс и для ребенка, и для его родителей, заключил Смирнов.