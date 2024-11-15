Как не заедать: диетолог рассказал о контроле аппетита

Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков заявил, что следует различать естественный голод и аппетит, который можно сравнить с сильным и страстным желанием чего-либо, сообщает «Вечерняя Москва».

«У человека есть тревога, нереализованное сексуальное желание, потеря близкого человека — и он это заедает и запивает. Аппетит — это нереализованные желания, чувства, потребности», — рассказал Поляков.

По его словам, некоторые реакции в мозгу связываются друг с другом. У человека мог сформироваться рефлекс, что еда связана с отдыхом и радостью, тогда он будет склонен к бесконтрольному перееданию. На уровне биологии он может уже подавить чувство голода, но психологические связи и аппетит останутся.

В работе с аппетитом помогут когнитивно-поведенческая терапия и психотерапия пищевого поведения, то есть анализ образа жизни человека, его пищевых привычек и типа реагирования на внешние события, также отметил Поляков.