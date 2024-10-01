Кадровые изменения в Ступинской клинической больнице обсудили на здравчасе

За рассматриваемый период поступило 33 обращения жителей округа. Все вопросы проработаны в соответствии с регламентом. Часть запросов ступинцев связана с невозможностью пройти обследование МРТ в Ступинской клинической больнице.

На данный момент в кабинете МРТ ведутся ремонтные работы. Ввести кабинет в эксплуатацию планируется до конца декабря текущего года. Аппарат МРТ приобретен. Продолжается капитальный ремонт инфекционного отделения в Ступино, Малинской и Михневской поликлиник.

Участники встречи обсудили кадровые изменения в Ступинской клинической больнице.

С начала года в штат СКБ вошли 39 специалистов. Недавно к работе приступили трое врачей: 2 кардиолога и акушер-гинеколог.

«Привлечение новых специалистов в наше учреждение находится на постоянном контроле. Динамика пришедших врачей у нас положительная. Например, через месяц один из целевиков сможет приступить к работе. На этой неделе мы принимаем троих врачей: невролога, анестезиолога-реаниматолога и врача общей практики, — рассказала Светлана Чудакова, главврач ступинской больницы. — У нас действует программа „Приведи друга“. Если врач трудоустраивается в нашей больнице и приводит вместе с собой специалиста, получает единовременную выплату. Мы также информируем коллег о существующих федеральных, региональных и муниципальных мерах поддержки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.