Кабинет врача общей практики начал работать в микрорайоне Щелково-3

17-го января в микрорайоне Щелково-3 начал свою работу кабинет врача общей практики — ранее с такой просьбой обращались местные жители. Кабинет ВОП является структурным подразделением поликлиники № 3, он расположен в районе новостроек рядом с платформой Гагаринская (ул. Институтская, д. 2А), сообщает пресс-служба администрации округа.

Теперь местные жители могут получать квалифицированную медицинскую помощь прямо рядом с домом. В кабинете будет осуществлять прием врач-терапевт, который поможет с диагностикой и лечением различных заболеваний, а также предоставит необходимые рекомендации по поддержанию здоровья.

Записаться на прием можно несколькими способами: через региональный портал госуслуг Московской области, позвонив по телефону 122 или воспользовавшись информационным терминалом (инфоматом) непосредственно в медицинском учреждении.

Кабинет врача общей практики будет работать в будние дни с 9:00 до 14:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.