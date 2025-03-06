Кабинет охраны зрения работает в детской поликлинике Электростали

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В рамках проекта «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение» в детскую поликлинику города Электросталь было введено в эксплуатацию современное оборудование для медицинской реабилитации детей с нарушениями функций органов зрения. Были установлены Синоптофор, ИК-лазерный аппарат для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений, лазерный аппарат для диагностики восстановления бинокулярного зрения и офтальмомиотренажер-релакса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данное оборудование может как полностью восстановить зрительные функции у ребенка, так и существенно снизить негативное воздействие нарушений на будущее состояние глаз.

«В детской поликлинике созданы максимальные условия для диагностики и медицинской реабилитации, проведения различных видов аппаратного-функционального лечения и подбора сложных видов оптической коррекции. Ранняя реабилитация зрительных нарушений, помогает детям быстрее адаптироваться и улучшить качество и остроту зрения», — отметила главный врач Электростальской больницы Елена Тихонова.

Для прохождения реабилитации на современном оборудовании требуется направление от врача-офтальмолога, который после осмотра определяет необходимый объем лечения для пациента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.