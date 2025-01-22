Кабинет маммографии модернизировали в Подольске

В Подольске установили новый современный маммограф в ОСП № 5 Подольской областной клинической больницы в Климовске в рамках национальной программы «Здравоохранение». Его преемником стал нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Обновили кабинет, установили рентгенозащитные окна и двери в полном соответствии с современными требованиями, сообщает пресс-служба администрации округа.

Цифровой маммограф отечественного производства «Маммо-4МТ-Плюс» в несколько раз мощнее предыдущего. Благодаря этому пройти обследование смогут в три раза больше женщин — до 18 человек в день. Аппарат надежен, прост и удобен в эксплуатации, дает минимальную дозу облучения, регулируется по росту пациентки.

Благодаря высококачественным изображениям в нескольких проекциях специалисты смогут диагностировать патологии на ранних стадиях, а значит, вырастут шансы на полное излечение. Кстати, увидеть результаты можно будет в личном кабинете на портале госуслуг.

В настоящее время оборудование проходит тестирование. С 27 января кабинет маммографии на проспекте 50 лет Октября, 21, будет работать с 12:00 до 14:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Обследование проводится бесплатно по полису ОМС. Чтобы пройти его, необходимо взять направление участкового терапевта или узкопрофильного специалиста. Женщинам старше 40, не проходившим диагностику более двух лет, доступна самозапись по номеру телефона 122 и на региональном портале «Здоровье».

«Отмечу, что в 2025 году еще один новый маммограф по программе губернатора региона Андрея Воробьева установим в ОСП № 3 на улице Литейной, 40», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.