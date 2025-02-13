Кабинет флюорографии после капремонта готовят к открытию в Люберцах

После капитального ремонта готовят к открытию кабинет флюорографии в поликлинике № 2 Люберецкой областной больницы, обслуживающая организация приступила к наладке нового оборудования, сообщили в пресс-службе медучреждения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Раньше мы работали на пленочном аналоговом аппарате, так что из шести часов рабочей смены час уходил на проявку и обработку пленки. Теперь мы получили новый цифровой флюорограф и это очень удобно, потому что экономит время. Мы сразу видим изображение на экране, и оно более четкое, поэтому и диагностировать отклонения в состоянии здоровья пациента врач сможет более точно», — отметила рентген-лаборант поликлиники № 2 Лидия Уланова.

По словам специалистов, лучевая нагрузка на новом аппарате меньше, чем на его аналоговом предшественнике. Все рентген-лаборанты поликлиники прошли обучение для работы на цифровом оборудовании., чтобы медицинские специалисты могли начать прием пациентов.

Оборудование позволит выявлять туберкулез, пневмонию, фиброз, плеврит, а также опухоли и наличие инородных предметов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.