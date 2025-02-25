Кабачок и банановое пюре: нутрициолог рассказала о необычных рецептах блинов

Диетолог и нутрициолог Ольга Панова заявила, что приготовление блинов в масленичную неделю можно разнообразить и сделать этим блюдо вкуснее.

«Если с кабачком вы будете использовать нутовую муку, то это будут очень вкусные блины с начинкой из слабосоленой рыбки, либо с авокадо, либо с творожным сыром, огурчиком будет очень вкусно. Можно часть муки заменить на брокколи, свеклу, морковку. Хотите, тыквенные блинчики сделайте, яблочные», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

Она также посоветовала заменять пшеничную муку на целонозерновую, овсяную, гречневую или даже миндальную. Не все из них обязательно отдельно покупать, можно сделать в кофемолке или блендере.

Кроме того, сахар в тесте для блинов можно заменить на мед, сироп топинамбура или банановое пюре. В качестве начинок эксперт порекомендовала, помимо традиционных, брать ягоды, зелень, орехи или йогурты.