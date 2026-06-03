сегодня в 17:22

К 2030 году российский фармацевтический рынок может вырасти до 4,5 млрд рублей

Генеральный директор фармацевтической компании производителя лекарственных препаратов «Акрихин» Денис Четвериков сообщил, что в горизонте к 2030 году отечественный рынок лекарств может составить до 4,5 млрд рублей.

«Мы ожидаем, что в ближайшие годы рынок чуть-чуть снизит свои темпы роста, но они все равно останутся высокими. Рынок продолжит расти, порядка 10% ежегодно, и планируется, что к 2030 году размер российского фармацевтического рынка достигнет порядка 4,3 – 4,5 триллиона рублей», — сказал Четвериков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, одним из ключевых драйверов роста российской фармацевтической отрасли является стратегия развития индустрии «Фарма 2030», которая была разработана Минпромторгом и одобрена правительством Российской Федерации.

Четвериков уточнил, что суть этой стратегии заключается в достижении суверенитета в фармацевтической отрасли путем импортозамещения.

Причем речь идет об использовании технологии полного цикла: от необходимой субстанции отечественного производства до готовых лекарств.

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