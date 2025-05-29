Юные жители Щелкова смогут пройти плановый медосмотр 31 мая

31 мая, в преддверии Дня защиты детей, в детской поликлинике городского округа Щелково пройдут профилактические осмотры. Юные жители округа смогут посетить кабинеты узкопрофильных специалистов, сделать ЭКГ и сдать общий анализ крови. Консультативный прием проведут врачи-терапевты, ортопеды, хирурги, пульмонологи, урологи, неврологи, офтальмологи и логопеды. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В отличие от взрослых, дети не всегда жалуются на плохое самочувствие, даже если оно есть. Особенно это касается малышей до 3-х лет, которые еще не могут рассказать родителям о своих проблемах. В таких случаях единственный способ оценить состояние ребенка — регулярный профилактический медицинский осмотр, который позволяет вовремя выявить возможные риски развития заболеваний», — сказала заведующая поликлиникой Татьяна Малинова.

Мероприятие состоится с 9:00 до 15:00 по адресу г. Щелково, ул. Фрунзе, 1. Для прохождения осмотра необходима предварительная запись, она осуществляется по телефону: 8 (496) 561-36-44 с 9:00 до 15:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.