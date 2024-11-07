Юные жители округа Истра смогут пройти проверку зрения в ноябре

сегодня в 19:55

11, 13, 14 и 15 ноября в г. Дедовск с 10:00 до 16:00 по полису ОМС будут принимать детские врачи-офтальмологи. Специалисты проведут диагностику зрения и проконсультируют, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Осмотр проведут врачи клиники «Ясный Взор» — это единственная в России специализированная система клиник для детей всех возрастов.

Прием пройдет по адресу: г. Дедовск, ул. Гагарина, 14 (Дом культуры).

При себе нужно иметь ксерокопии:

паспорта родителя;

свидетельства о рождении или паспорта по достижении 14 лет;

полиса ОМС РФ.

Записаться можно ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону: 7 (926) 311-41-20.

Количество мест в день ограничено.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.