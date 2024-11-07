Юные жители округа Истра смогут пройти проверку зрения в ноябре
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11, 13, 14 и 15 ноября в г. Дедовск с 10:00 до 16:00 по полису ОМС будут принимать детские врачи-офтальмологи. Специалисты проведут диагностику зрения и проконсультируют, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Осмотр проведут врачи клиники «Ясный Взор» — это единственная в России специализированная система клиник для детей всех возрастов.
Прием пройдет по адресу: г. Дедовск, ул. Гагарина, 14 (Дом культуры).
При себе нужно иметь ксерокопии:
- паспорта родителя;
- свидетельства о рождении или паспорта по достижении 14 лет;
- полиса ОМС РФ.
Записаться можно ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону: 7 (926) 311-41-20.
Количество мест в день ограничено.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.