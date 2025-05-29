Юные жители Фрязина ко Дню защиты детей могут бесплатно получить медконсультацию

В преддверии Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, юные жители городского округа Фрязино смогут прийти на бесплатную медицинскую консультацию у ведущих специалистов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

31 мая в детской поликлинике подразделения им. М. В. Гольца Щелковской больницы состоится профилактическая акция, призванная напомнить родителям о важности регулярного контроля за здоровьем ребенка.

В этот день маленькие пациенты смогут посетить:

детского хирурга,

офтальмолога,

гинеколога (для девочек),

педиатра,

а также пройти:

ЭКГ,

УЗИ брюшной полости,

УЗИ щитовидной железы (по показаниям).

Родители получат возможность задать вопросы врачам, обсудить тревожащие симптомы и скорректировать образ жизни ребенка для сохранения его здоровья.

Заведующая поликлиникой Марина Таранюк подчеркивает, что День защиты детей — это не только праздник, но и важный повод напомнить взрослым о необходимости внимательного отношения к здоровью подрастающего поколения.

«Наша акция — отличная возможность для родителей, бабушек и дедушек получить консультации специалистов, чтобы вовремя принять меры, если это потребуется. Ведь правильное питание, своевременная диагностика и профилактика — залог крепкого здоровья ребенка в будущем», — сказала Таранюк.

Консультацию проведут 31 мая с 9:00 до 15:00 по адресу: г. Фрязино, ул. Нахимова, дом № 1а.

Запись доступна:

на региональном портале zdrav.mosreg.ru

через колл-центр 122,

у лечащего врача в поликлинике.

Не упустите шанс бесплатно проверить здоровье ребенка и получить рекомендации специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.