Юные жители Фрязина ко Дню защиты детей могут бесплатно получить медконсультацию
Фото - © Администрация Фрязино
В преддверии Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, юные жители городского округа Фрязино смогут прийти на бесплатную медицинскую консультацию у ведущих специалистов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
31 мая в детской поликлинике подразделения им. М. В. Гольца Щелковской больницы состоится профилактическая акция, призванная напомнить родителям о важности регулярного контроля за здоровьем ребенка.
В этот день маленькие пациенты смогут посетить:
- детского хирурга,
- офтальмолога,
- гинеколога (для девочек),
- педиатра,
а также пройти:
- ЭКГ,
- УЗИ брюшной полости,
- УЗИ щитовидной железы (по показаниям).
Родители получат возможность задать вопросы врачам, обсудить тревожащие симптомы и скорректировать образ жизни ребенка для сохранения его здоровья.
Заведующая поликлиникой Марина Таранюк подчеркивает, что День защиты детей — это не только праздник, но и важный повод напомнить взрослым о необходимости внимательного отношения к здоровью подрастающего поколения.
«Наша акция — отличная возможность для родителей, бабушек и дедушек получить консультации специалистов, чтобы вовремя принять меры, если это потребуется. Ведь правильное питание, своевременная диагностика и профилактика — залог крепкого здоровья ребенка в будущем», — сказала Таранюк.
Консультацию проведут 31 мая с 9:00 до 15:00 по адресу: г. Фрязино, ул. Нахимова, дом № 1а.
Запись доступна:
- на региональном портале zdrav.mosreg.ru,
- через колл-центр 122,
- у лечащего врача в поликлинике.
Не упустите шанс бесплатно проверить здоровье ребенка и получить рекомендации специалистов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.
«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.