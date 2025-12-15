Юные пациенты НИКИ детства подготовили теплые подарки для участников спецоперации

В отделении ревматологии НИКИ детства прошло доброе и вдохновляющее мероприятие: дети, находящиеся на стационарном лечении, смастерили из фетра Чебурашек и создали открытки для участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Творчество для ребенка — это не просто занятие, а важная возможность выразить себя и раскрыть внутренний мир. А совместное творчество — это еще и источник искренних положительных эмоций и радости общения», — уточнила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Творческая мастерская стала не только возможностью проявить заботу и поддержку, но и важной частью лечебного процесса — занятия рукоделием способствуют эмоциональному восстановлению, развивают мелкую моторику и помогают детям почувствовать свою значимость и участие в жизни общества.

«Ревматологические заболевания у детей требуют не только медикаментозного подхода, но и внимания к их эмоциональному и социальному благополучию. Через творчество и общение мы помогаем юным пациентам сохранять положительные эмоции», — добавила врач-ревматолог НИКИ детства Галина Фоканова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.