Язва в глазу: мужчина чуть не ослеп из-за длительного ношения контактных линз

Врачи в Нижнем Новгороде спасли от слепоты мужчину, который долго носил линзы

Мужчина обратился в Нижегородсккую областную больницу им. Семашко с жалобами на покраснение глаз. У него также отмечалась светобоязнь, слезотечение и ухудшение зрения.

В итоге у пациента обнаружили грибковую язву роговицы, которая образовалась из-за длительного ношения и несоблюдения правил гигиены контактных линз.

Врачам первого отделения микрохирургии глаза горбольницы удалось устранить патологию и полностью восстановить мужчине зрение.