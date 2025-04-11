Язва в глазу: мужчина чуть не ослеп из-за длительного ношения контактных линз
Врачи в Нижнем Новгороде спасли от слепоты мужчину, который долго носил линзы
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Житель Нижнего Новгорода получил язву роговицы из-за неправильного использования контактных линз, корректирующих зрение, сообщает ИА «Время Н».
Мужчина обратился в Нижегородсккую областную больницу им. Семашко с жалобами на покраснение глаз. У него также отмечалась светобоязнь, слезотечение и ухудшение зрения.
В итоге у пациента обнаружили грибковую язву роговицы, которая образовалась из-за длительного ношения и несоблюдения правил гигиены контактных линз.
Врачам первого отделения микрохирургии глаза горбольницы удалось устранить патологию и полностью восстановить мужчине зрение.