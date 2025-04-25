Является пропагандой: врач осудил показ алкоголя и курения в кино

Главный врач клиники, нарколог и психиатр Василий Шуров заявил, что сцены в фильмах с курением и употреблением героями алкоголя негативно влияют на сознание зрителя: это пропаганда нездорового образа жизни и зомбирование, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Эта традиция сложилась еще со времен, когда Голливуд показывал успешную жизнь как чемодан кэша и „дорогу“ белого порошка. Так что да, употребление веществ очень редко обосновано сюжетом и вообще нужно. По сути, это является пропагандой. Там, где продакт-плейсмент и зрителю показывают конкретные бренды, мы сразу все понимаем», — сказал доктор.

По его словам, наиболее уязвимая в этом смысле аудитория — подростки, к 20 годам люди уже обычно формируют твердое отношение к алкоголю и вредным веществам.

Именно кино, интернет, СМИ и книги формируют в обществе положительный образ вредного времяпровождения, считает врач.