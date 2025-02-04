Явление редкое: терапевт рассказала о рисках внезапной смерти от антибиотиков

Врач-терапевт Наталья Леонтьева развеяла миф о внезапной смертности от антибиотиков: это очень редкое явление, сообщает RuNews24.ru.

«Однако существуют ситуации, когда антибиотики действительно могут довести до летального исхода. Например, может произойти анафилактический шок. Это самая опасная и нежелательная аллергическая реакция», — отметила доктор.

По ее словам, анафилактический шок развивается в течение нескольких минут после употребления лекарства и требует немедленной помощи. Он характеризуется затрудненным общением, отеком гортани и языка, резким падением артериального давления, потерей сознания и затем остановкой сердца.

Однако антибиотики иногда также вызывают другие аллергические состояния — синдром Стивенса-Джонсона или токсический эпидермальный некролиз. Они требуют госпитализации, добавила врач.