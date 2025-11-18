Японские ученые нашли способ предотвратить развитие болезни Альцгеймера

В Японии разработали метод, который может остановить болезнь Альцгеймера

В Японии ученые разработали новый способ предотвращения формирования белковых фибрилл, вызывающих болезнь Альцгеймера, что создает новые возможности для лечения, сообщает Infox со ссылкой на научный журнал Neuroscience Research.

Исследовательская группа из Японии под руководством профессора Рэя Куриты выявила метод, способный блокировать образование токсичных белковых скоплений, связанных с развитием болезни Альцгеймера.

В рамках исследования ученые использовали принципы физики полимеров для изучения процесса образования фибрилл. Ими было установлено, что патологические фибриллы тау-белка не формируются сразу, проходя стадию формирования крупных, рыхлых кластеров, которые при этом могут быть оборотными структурами.

Команда профессора Куриты добилась устранения этих кластеров, изменяя уровень хлорида натрия в условиях наличия гепарина. В результате их разрушения формирование фибрилл практически прекратилось. Это явление обусловлено тем, что увеличение концентрации солей усиливает электростатическое экранирование.

Полученные результаты, представленные учеными из Токийского столичного университета, предлагают новый подход к терапии нейродегенеративных заболеваний. Вместо разработки способов разрушения уже сформированных фибрилл, лечение может быть нацелено на прекращение обратимой стадии формирования временных кластеров, без которых дальнейшая агрегация невозможна.

Авторы исследования считают, что это открытие может привести к существенным изменениям в стратегиях лечения не только болезни Альцгеймера, но и других заболеваний, связанных с патологической агрегацией белков, таких как болезнь Паркинсона.

Ранее исследователи из Университета Осло также установили, что никотинамидадениндинуклеотид (НАД+) может защищать нейроны от дегенеративных изменений, вызванных болезнью Альцгеймера, и частично восстанавливать память.

Важно отметить, что работа профессора Куриты и его команды является частью более широкого научного обсуждения о возможности разработки новых терапевтических стратегий для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями. Они планируют дальнейшие исследования для оптимизации применения своего метода в клинической практике и оценки его эффективности на разных стадиях заболевания.

Это открытие подчеркивает важность многопрофильного подхода в научных исследованиях, когда взаимодействие различных дисциплин, таких как физика и биология, может привести к значимым медицинским достижениям и инновациям в здравоохранении.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.