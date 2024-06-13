Ягоды, сладости и какао: диетолог раскрыл, как поднять дофамин

Диетолог Михаил Гинзбург заявил, что повысить наличие гормона радости — дофамина — в организме можно при употреблении ряда продуктов. К таковым эксперт отнес любые сладости и ягоды, сообщает «Вечерняя Москва».

В поднятии настроения также помогут сухофрукты и орехи. Последние, по словам врача, изобилуют омега-3 жирными кислотами, с помощью которых можно контролировать тревожность. В сухофруктах, в свою очередь, находится большое количество флавоноидов.

«Любые сладости улучшают психоэмоциональное состояние человека. Благодаря лакомствам человек получает три необходимых для хорошего настроения компонента: сахар, жир и соль», — добавил Гинзбург.

Выработку дофамина также простимулируют пряности и какао, подчеркнул диетолог.