Ягоды, сладости и какао: диетолог раскрыл, как поднять дофамин
Диетолог Гинзбург: какао и пряности стимулируют выработку гормона радости
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Диетолог Михаил Гинзбург заявил, что повысить наличие гормона радости — дофамина — в организме можно при употреблении ряда продуктов. К таковым эксперт отнес любые сладости и ягоды, сообщает «Вечерняя Москва».
В поднятии настроения также помогут сухофрукты и орехи. Последние, по словам врача, изобилуют омега-3 жирными кислотами, с помощью которых можно контролировать тревожность. В сухофруктах, в свою очередь, находится большое количество флавоноидов.
«Любые сладости улучшают психоэмоциональное состояние человека. Благодаря лакомствам человек получает три необходимых для хорошего настроения компонента: сахар, жир и соль», — добавил Гинзбург.
Выработку дофамина также простимулируют пряности и какао, подчеркнул диетолог.