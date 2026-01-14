«Я жирный, что делать?» Почему лишний вес может вызывать депрессию

Сегодня ожирение воспринимается как серьезное хроническое заболевание, затрагивающее работу многих систем организма. При этом больше внимания уделяется не только физическим, но и эмоциональным последствиям, среди которых особенно заметна связь с депрессивными состояниями, сообщил РИАМО доктор медицинских наук, бариатрический хирург, президент Общества бариатрических хирургов (ОБХ) Владимир Самойлов.

Как напомнил врач, ожирение — системное рецидивирующее заболевание, которое затрагивает эндокринную, метаболическую и нервную системы организма. Оно может приводить к диабету 2 типа, сердечно-сосудистым заболеваниям, патологиям суставов и множеству других нарушений.

Одним из наиболее значимых последствий лишнего веса доктор назвал изменения в эмоциональной сфере.

«Связь ожирения и депрессии носит двусторонний характер. Избыточная жировая ткань вырабатывает воспалительные вещества, которые воздействуют на мозг и могут вызывать ухудшение настроения, повышенную тревожность и эмоциональную нестабильность», — сказал Самойлов.

Гормональная нестабильность и психологические последствия

По его словам, дополнительную роль играет гормональная нестабильность. При ожирении нарушается баланс лептина, грелина, инсулина — гормонов, регулирующих чувство голода, насыщения и энергетический обмен. Эти процессы напрямую отражаются на эмоциональном состоянии и могут усиливать депрессивные проявления.

Также нарушение гормонального баланса влияет на центры удовольствия и самоконтроля, что приводит к усилению тяги к еде и закреплению определенного пищевого поведения.

Не менее значимы, по мнению хирурга, и психологические последствия: снижение уверенности в себе, ограничения в социальной активности, хроническая усталость. На фоне этих факторов депрессия растет, и человек теряет способность контролировать питание и образ жизни. Возникает порочный круг, когда эмоциональные нарушения приводят к набору веса, а лишний вес — к ухудшению психоэмоционального состояния.

Борьба с ожирением

Он подчеркнул, что борьба с ожирением требует больше, чем кратковременные диеты или снижение калорийности рациона.

«Организм воспринимает резкое похудение как стресс и включает защитные механизмы: замедляет обмен веществ, усиливает чувство голода. Поэтому вес возвращается, а эмоциональное состояние нередко ухудшается», — объяснил специалист.

В таких случаях наиболее эффективным методом лечения становится бариатрическая хирургия. Операция воздействует не только на объем желудка, но и на гормональные и метаболические процессы, стабилизирует аппетит, снижает воспаление и улучшает обмен веществ.

К тому же бариатрические операции должны стать более доступными: в проекте программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи (ПГГ) на 2026–2028 годы выделена отдельная группа для хирургического лечения пациентов с морбидным ожирением. Это позволит большему числу пациентов получить эффективное лечение по полису ОМС и справиться с заболеванием.

