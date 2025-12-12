«Я выбираю здоровье»: пользователям соцсетей расскажут о полезных привычках
Фото - © Медиасток.рф
Социальная сеть «Одноклассники» и департамент здравоохранения Москвы запускают совместный проект «Я выбираю здоровье», сообщает пресс-служба OK.
«Здоровье строится на двух принципах: ежедневной заботе и своевременном контроле. Первое — это ваша рутина: движение, отдых, питание. Второе — ваша ответственность: не пропускать диспансеризацию, не игнорировать плановые визиты к врачам, не ждать, пока „само пройдет“», — сказал доктор медицинских наук Андрей Тяжельников.
По его словам, особое внимание в проекте уделят профилактике заболеваний: участникам расскажут о значении диспансеризации и своевременного обращения к врачам.
Среди других важных вопросов — употребление воды, подготовка организма к Новому году, зимние прогулки и запись к врачу через ЕМИАС. Всю информацию можно будет внедрять в повседневную жизнь.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.