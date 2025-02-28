Израильский трансплантолог назвал тревожные симптомы апластической анемии

Среди тревожных симптомов апластической анемии, которые должны насторожить, — бледность и слабость, обусловленные низким уровнем гемоглобина, а также повышенная склонность к кровотечениям, сообщил РИАМО руководитель медицинского подразделения дневного стационара детской трансплантации костного мозга больницы «Хадасса» (Израиль) Эхуд Эвен-Ор.

«Диагноз апластической анемии ставится на основании биопсии костного мозга, выявляющей гипоцеллюлярный (пустой) мозг. Симптомы, которые должны насторожить родителей, включают бледность и слабость, обусловленные низким уровнем гемоглобина, а также повышенную склонность к кровотечениям из-за низкого уровня тромбоцитов. Это проявляется множественными синяками при минимальных травмах, обильным кровотечением из десен или носа», — сказал Эвен-Ор.

Он добавил, что среди еще настораживающих симптомов — повышенная восприимчивость к инфекциям из-за низкого уровня лейкоцитов, что может проявляться тяжелыми и необычными бактериальными инфекциями.

«Апластическая анемия — это редкое заболевание, при котором костный мозг не производит достаточного количества кровяных клеток. В этом патологическом процессе стволовые клетки разрушаются иммунной системой. Хотя апластическая анемия не является злокачественным заболеванием (раком), она может быть крайне тяжелой. Без своевременного лечения развиваются симптомы анемии, увеличивается восприимчивость к инфекциям, а риск кровотечений возрастает», — рассказал специалист.

Эвен-Ор уточнил, что заболевание поражает мужчин и женщин в равной степени. Оценочная годовая заболеваемость апластической анемией составляет около двух случаев на миллион человек в Европе и Северной Америке, тогда как в странах Восточной Азии она встречается в 2–3 раза чаще.

Международный день редких (орфанных) заболеваний (Rare Disease Day) отмечается 28 февраля. Дата учреждена с целью повышения осведомленности о редких заболеваниях и улучшения доступа к лечению и медицинской помощи лицам с редкими заболеваниями и их семьям.