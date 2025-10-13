Изоляция и вакцинация: как уберечься от ветрянки

Врач-эпидемиолог Илья Косолапов заявил, что самый эффективный способ не заболеть ветрянкой в период вспышки заболевания — это сделать прививку, сообщает MIR24.TV .

«Заболевание передается воздушно-капельным путем и при прямом контакте с высыпаниями. Самый эффективный метод — конечно же, вакцинация. Это единственный и надежный способ защититься от болезни. Детям она проводится планово и вводится дважды: в 1 год и в 6 лет», — сказал доктор.

По его словам, среди остальных мер профилактики — это ограничение контактов и общая изоляция.

Когда в доме заболел ребенок, постарайтесь предоставить ему отдельное пространство. Обеспечьте его личными предметами пользования: тарелкой, полотенцем и средствами для ухода. В дошкольных и школьных учреждениях при обнаружении заражения ветряной оспой вводится карантинный режим на три недели. За детьми, контактировавшими с заболевшим, устанавливается более тщательный контроль.

Важно регулярно мыть руки с использованием мыла, особенно после посещения мест скопления людей или возможного взаимодействия с инфицированным. Рекомендуется несколько раз в сутки проветривать комнату: вирус не отличается устойчивостью вне организма и быстро разрушается при притоке свежего воздуха и под действием солнечных лучей. Обычная влажная уборка с моющими средствами эффективно устраняет вирус с различных поверхностей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.