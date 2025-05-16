Из-за укуса клещей в Подмосковье за помощью обратились более 2,5 тыс человек

С началом теплого сезона в Московской области специалисты зафиксировали более 2,5 тысячи обращений от граждан, которые пострадали от укусов клещей. Данный показатель не превышает среднемноголетний уровень, об этом сообщили в пресс-службе подмосковного управления Роспотребнадзора .

Специалисты проанализировали данные с начала теплого сезона и до 14 мая 2025 года включительно. Количество обращений на этот период составило 2,5 тысячи.

«С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводится вакцинация против клещевого энцефалита — привито более 8 тысяч человек, в том числе более 2,5 тысяч детей», — сообщили в ведомстве.

На данный момент случаев заражения вирусным энцефалитом в Подмосковье не зафиксировано. Специалисты контролируют ситуацию, связанную с присасыванием клещей.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.