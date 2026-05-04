Из российских аптек пропал жизненно важный препарат от эпилепсии

По словам жительницы Калининграда, она принимала препарат на протяжении 25 лет, сегодня поехала получать льготный препарат в больницу, однако там сказали, что его нет. В городских аптеках подтвердили отсутствие лекарства. При этом неизвестно, когда он появится в продаже.

На горячей линии пациентке заявили, что производитель препарата перестал его поставлять. При этом аналоги есть, но резко переходить на них нельзя. Лекарство относится к противосудорожным средствам, а резкая отмена или пропуск доз может спровоцировать тяжелые приступы.

Противоэпилептического препарата также нет в аптеках Петербурга, Краснодара, Уфы, Казани, Новосибирска и других российских городов.

