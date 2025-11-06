IX Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей стартовал в Подмосковье

Начал работу IX Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «ИИ в медицине. Новые горизонты возможностей: глобальные перспективы и инновационные решения», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Мероприятие проводится в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья». В региональном Доме Правительства и Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) форум собрал врачей терапевтов, врачей общей практики, кардиологов, пульмонологов, фтизиатров, гастроэнтерологов, гематологов, эндокринологов, врачей скорой помощи, отоларингологов, стоматологов, гинекологов, инфекционистов, а также ординаторов и студентов медицинских вузов. Также многие специалисты принимают участие в работе секций онлайн.

Организаторами съезда выступают министерство здравоохранения Московской области, МОНИКИ и Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей.

«В этом году съезд посвящен вопросам внедрения искусственного интеллекта в здравоохранении. Сегодня ИИ помогает представителям первичного звена правильно, быстро и четко поставить диагноз. Многофакторный анализ в дистанционном формате позволяет быстро определить у пациента уровень холестерина, артериальное давление и т. д. Это очень важно для качественного проведения диспансеризации и профилактических осмотров. А, например, в части рентгенодиагностики ИИ в считанные секунды может найти онкологические заболевания на очень ранних стадиях», — сказала доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии МОНИКИ, главный внештатный терапевт региона Наталья Санина.

Она подчеркнула, что в съезде принимают участие специалисты самых разных сфер здравоохранения. В рамках форума специалисты, в том числе, обмениваются практиками использования ИТ-технологий.

Среди участников не только подмосковные специалисты, но и медики из разных регионов России, а также доктора из 11 стран — Азербайджана, Армении, Египта, Малайзии, Узбекистана и т. д.

Также в рамках съезда поговорили о современных походах, используемых в неврологии, обсудили актуальные вопросы респираторной медицины, методы ранней диагностики ревматических заболеваний и комплексный подход к терапии сахарного диабета. Участники обменялись опытом диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Особое внимание уделили вакцинопрофилактике. Кроме того, одна из секций была посвящена правовым рискам в работе современного врача.

Помимо пленарных заседаний в течение двух дней для участников IX Съезда терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области будут работать 18 секций, пройдут различные мастер-классы, круглые столы и дискуссии. Также в рамках форума опытом работы с коллегами поделятся медики, которые принимали участие в СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.

