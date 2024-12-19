Итоги года работы профсоюза подвели в больнице Мытищ

В Мытищинской больнице состоялась отчетная конференция первичной профсоюзной организации. В ней приняли участие 60 профгруппоргов. Именно эти медицинские сотрудники представляют интересы почти двух тысяч членов профсоюза, а это более 70% от общего числа сотрудников медучреждения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Председатель профсоюзной организации Любовь Кикоть рассказала об итогах уходящего года. Участники конференции единогласно признали работу удовлетворительной: выступающие в прениях сожалели, что в официальной терминологии не предусмотрена оценка «отлично».

«Напомню о том, что для оптимального согласования интересов работников и работодателя заключается коллективный договор: он обеспечивает гарантии достойных условий труда сотрудникам, способствует стабильности и эффективности работы. Первого февраля вступило в силу новое отраслевое соглашение на 2024–2026 годы, а в августе по приказу главного врача Ольги Мисюкевич была создана комиссия для ведения переговоров и подготовки изменений в Коллективный договор на паритетных условиях. Важным достижением уходящего года стало то, что коллективный договор уже согласован во всех инстанциях и подписан. В Мытищинской больнице нет задолженности по заработной плате, не зафиксировано несчастных случаев и профессиональных заболеваний. В рамках трехстороннего соглашения между муниципалитетом, больницей и профсоюзной организацией реализуются меры социальной поддержки. По итогам года 36 медиков получили служебное жилье, 437 сотрудников — ежемесячную компенсацию аренды жилья по губернаторской программе», — отметила Любовь Кикоть.

И в основном докладе, и в прениях профсоюзные лидеры акцентировали внимание на том, насколько интересной была в этом году общественная, культурная и спортивная жизнь коллектива больницы. Экскурсии по городам и музеям России, детские праздники, коллективные посещения мытищинских театров, победы в региональных спортивных состязаниях и творческих конкурсах, выездная конференция с мастер-классами и круглыми столами, посвященная 145-летию больницы — все это способствует сплочению команды профессионалов.

Участники конференции горячо поддержали предложение председателя Молодежного совета при профсоюзной организации, медицинской сестры отделения новорожденных родильного дома Оксаны Деевой. В планах, проведение конкурса под рабочим названием «Леди в белых халатах».

В завершении конференции делегаты поздравили друг друга с наступающими праздниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.