Истринская больница пополнилась новым медицинским оборудованием

Клиническая больница в Истре получила новое медицинское оборудование. Теперь современные дерматоскопы и офтальмоскопы от ведущего производителя есть в арсенале узких специалистов взрослых поликлиник № 1 и 2 (Истра и Дедовск), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дерматоскоп — это прибор, которым пользуются дерматологи для исследования различных слоев кожи. Они особенно актуальны для обследования родинок, родимых пятен, бородавок, папиллом и других образований.

Дерматовенеролог поликлиники № 1 Галина Кернес рассказала, что подобными приборами специалисты пользуются уже порядка 10 лет.

«Этот прибор — большой наш помощник в диагностике, чтобы дифференцировать доброкачественные и недоброкачественные образования на коже. И, при необходимости, сразу направить пациента к онкологу», — пояснила специалист.

Офтальмоскопы, в свою очередь, открывают новые возможности для окулистов. Эти приборы предназначены для детального обследования внутренних структур глаз, что позволяет точно диагностировать множество заболеваний безболезненно и безопасно для пациента.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.