Испугалась «особенностей»: медсестра отказалась взять мазок у москвички-инвалида

Прикованная к инвалидному креслу москвичка по имени Алла пошла сдавать анализы в филиале одной из компаний по лабораторной диагностике, но в оказании услуги ей отказали, сославшись на ее инвалидность.

О неудачной попытке сдать мазок по гинекологии девушка накануне рассказала в социальных сетях. Она поделилась, что медсестра в клинике отказалась проводить манипуляцию, сказав прямым текстом, что не будет брать мазок у инвалида, так как боится — вдруг у девушки есть какая-то особенность.

«Я прямым текстом спросил: „А чем отличаются органы у здоровой девушки и у девушки на кресле?“. Мне не привели нормальных аргументов, мне просто сказали: „А вдруг она упадет?“» — отметил муж Аллы.

Он уточнил, что пошел на прием вместе с супругой именно для того, чтобы помочь пересадить ее и подержать.

Молодой человек добавил, что в другой клинике, принадлежащей той же сети, все манипуляции Алле провели спокойно. А в данном случае медсестра хотела переложить всю ответственность на лечащего врача. Но проблема в том, что врач работает в пятницу, и результаты приходят в течение 3 дней. Это слишком поздно, так как девушка уже записана на прием, для которого и нужны анализы. Они не были бы готовы к нужной дате.

В компании отреагировали на случившееся и пообещали проверить работу офиса, где москвичке отказали в услуге.

