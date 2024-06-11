Интоксикация и диарея: врач предупредил об опасности испорченной воды в бутылках

Диетолог Садыков: вода в бутылках портится при долгом нахождении на солнце

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический фармаколог Рустем Садыков напомнил, что бутилированная вода может испортиться, если она долго находится под воздействием прямого солнечного света. По словам эксперта, также необходимо проявлять особую осторожность, если вода набрана в прозрачную бутылку и взята с собой на прогулку, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Садыков обратил внимание, что воздействию внешних факторов подвержена любая вода — добыта ли она напрямую из скважины или куплена в магазинной таре. По словам врача, состав жидкости может быть изменен из-за ультрафиолетового излучения — под его воздействием растет присутствие бактерий, а вкус и запах воды претерпевает изменения.

«Жара также способствует размножению микроорганизмов, а прозрачные бутылки только усугубляют проблему летом», — сказал клинический фармаколог.

Диетолог также заявил, что во избежание ухудшения качества воды для нее следует выбирать правильную тару. По словам Садыкова, воду лучше хранить либо в специальных термосах, либо в непрозрачных бутылках.

Для жидкости лучше не использовать многоразовые тары, отметил врач. Одноразовые бутылки также необходимо дезинфицировать и мыть.