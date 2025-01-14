Инновационные решения принимаются при строительстве медцентров в Москве

Московская медицинская система переживает самую масштабную в истории модернизацию, при строительстве объектов здравоохранения в городе принимаются инновационные решения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Такой подход позволяет сделать медучреждения качественнее и безопаснее.

Медцентр «Коммунарка» возвели с использованием энергоэффективных материалов, там смонтированы современные системы вентиляции. В корпусе лучевой терапии при строительстве сделали монолитные конструкции стен и перекрытий повышенной толщины, это нужно для большей безопасности пациентов и докторов.

Когда проектировали МКНЦ им. А. С. Логинова, то специалисты применяли 6 программных платформ и технологию Open BIM, которая сделала точную модель объекта и помогла улучшить качество работы. 15 инженерных систем контролируются сотрудниками с диспетчерских пультов.

При возведении корпусов МГОБ № 62 в Сколкове специалисты пользовались передовыми цифровыми решениями от отечественных ИТ-разработчиков. Для повышения точности проектирования и ускорения строительства применяли информационное моделирование BIM.