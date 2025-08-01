Инфекционное отделение больницы Домодедова открыли после ремонта

Инфекционное отделение Домодедовской городской больницы возобновило прием пациентов после текущего ремонта. Корпус полностью готов к эксплуатации и соответствует современным санитарным требованиям, сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам заведующей отделением, заслуженного врача России Ирины Шилкиной, в ходе ремонта особое внимание уделили безопасности и комфорту пациентов. Выполнена частичная замена напольного покрытия, покрашены стены, установлены новые светильники и бактерицидные лампы. Потолки выполнены из медицинских материалов, подходящих для регулярной дезинфекции.

Отремонтированы санитарные комнаты: появились новые душевые кабины и сантехника. Во всех боксах и полубоксах обновлены дверные блоки и оборудованы современные шлюзы для передачи пищи, что позволяет минимизировать риски распространения инфекции. Также установлены передаточные окна с ультрафиолетовым облучением.

«Ремонт инфекционного отделения — это не просто обновление помещений. Это важный шаг к созданию максимально безопасных и комфортных условий как для пациентов, так и для медицинского персонала. Благодаря проведенному ремонту повышается качество оказания помощи и снижает эпидемиологические риски. Для нас принципиально важно, чтобы каждый врач мог работать в удобной, функциональной среде, а каждый пациент — получать лечение в достойных условиях», — подчеркнул главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач России Андрей Осипов.

Перед открытием инфекционного отделения глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева вместе с главным врачом больницы Андреем Осиповым осмотрела обновленные помещения. Проверили состояние палат, санитарных комнат и приемных зон. Глава округа положительно оценила проведенный ремонт и подчеркнула его значимость для системы здравоохранения округа.

Современное двухэтажное здание инфекционного корпуса было построено в 2016 году в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Оно рассчитано на 70 коек и включает четыре раздельные приемно-смотровые, палату интенсивной терапии, кабинет эндоскопии, лабораторию, а также 35 боксированных помещений с индивидуальными удобствами.

Отделение обслуживает не только жителей Домодедово, но и пациентов из соседних территорий — Ступино, Видного и Ленинского округа. Принимает пациентов с особо опасными инфекциями и выполняет межрегиональные функции по эпидемиологической безопасности.

Инфекционное отделение находится по адресу: г. Домодедово, улица Пирогова, 9/9.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.