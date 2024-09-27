Инфекционист рассказал о единственном способе профилактики бешенства

«Единственным способом профилактики заражения бешенством является незамедлительная вакцинация антирабической вакциной, так как в случае заражения бешенством шансов на успешное выздоровление нет», – сказал Неронов.

Он добавил, что лучшая профилактика – это недопущение заболевания, а именно сведение к минимуму рисков быть укушенным больным, диким или бродячим животным. Если такой инцидент имел место, нужно срочно обратиться в травмпункт и сделать вакцинацию.

«Если вы видите животное с признаками агрессии или, что хуже, с агрессивным поведением и обильным пенистым слюнотечением, ни в коем случае не приближайтесь к нему и не пытайтесь вступить в контакт. Если все же произошел травматический контакт, немедленно обращайтесь за помощью в травмпункт. Заражение возможно также при попадании слюны на раневую поверхность, например, при облизывании раны животным», – предостерег инфекционист.

Неронов также отметил, что, по данным исследований, в России насчитывается чуть более 4 млн бездомных животных, среди которых три четверти составляют кошки, а одну четверть – собаки. При этом ежедневно с бездомными животными встречаются в среднем 40% жителей России. Четверть бездомных животных – это питомцы, от которых отказались хозяева, остальные родились в открытой среде.

«Безусловно, проживание в условиях городской или «дикой» внешней среды, с постоянной необходимостью поиска пропитания на свалках и помойках, а также контакт с другими бездомными и дикими животными, такими как лисы, мыши, грызуны и птицы, создает благоприятные условия для распространения различных инфекционных и паразитарных заболеваний внутри этой популяции», – отметил специалист.

Врач подчеркнул, что о скрытых рисках контакта с бездомной кошкой или собакой необходимо помнить всегда. Важно предупреждать об этих угрозах детей, которые могут стать жертвами как агрессивных животных, так и контактной «игры» с бездомным животным.

Всемирный день борьбы с бешенством был учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства и отмечается каждый год, начиная с 2007 года, 28 сентября.