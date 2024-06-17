Инфекционист посоветовал перед применением SPF провести тест на переносимость

Врач: солнцезащитные средства при контакте с водой могут вызвать аллергию

Перед применением солнцезащитного средства необходимо проверить его на переносимость, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Перед применением солнцезащитного средства необходимо проверить его на переносимость: намазать небольшой участок кожи на внутренней стороне сгиба локтя. Некоторые средства при контакте с соленой водой могут вызвать аллергическую реакцию», — сказал Неронов.

Он добавил, что солнцезащитные средства помогают предотвратить солнечные ожоги, защищая кожу от воздействия ультрафиолетового излучения, особенно во время купания на открытых водоемах.

«Также их использование во время купания помогает защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, что способствует предотвращению преждевременного старения кожи, морщин и пигментации. Их регулярное использование помогает снизить риск развития рака кожи, так как они могут предотвратить повреждение клеток кожи, находящихся под воздействием ультрафиолетового излучения», — рассказал специалист.

Неронов разъяснил, что некоторые солнцезащитные средства содержат увлажняющие компоненты, которые помогают поддерживать уровень влажности кожи во время купания, особенно в соленой или хлорированной воде, где кожа может испытывать дополнительное обезвоживание.

Врач резюмировал, что солнцезащитные средства также могут помочь предотвратить аллергические реакции на воздействие ультрафиолетовых лучей, такие как солнечные ожоги, раздражение и покраснение кожи.