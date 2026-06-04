Инфекционист Полякова объяснила опасность клещевого тифа

Клещи переносят не только энцефалит и болезнь Лайма, но и сыпной и возвратный тиф. О симптомах и рисках этих инфекций рассказала врач-инфекционист Дарья Полякова.

Клещи переносят два вида тифа — сыпной и возвратный. Их не следует путать с брюшным тифом: у заболеваний разные возбудители, клиническая картина и методы лечения.

«Общее название они получили еще во времена, когда лабораторной диагностики не было, и врачи лечили по клинической картине. Собственно, и получили они общее название "тиф" за счет того, что на фоне высокой температуры и интоксикации, характерной для этой группы заболеваний, появлялось помутнение сознания», — объяснила Дарья Полякова в эфире радио Sputnik.

Возвратный клещевой тиф встречается в Сибири, на Урале и Алтае. Его переносят клещи рода Argas. Болезнь проявляется резким подъемом температуры до 39–40 градусов, интоксикацией и помутнением сознания. Затем наступает период без температуры на 4–8 суток, после чего лихорадка возвращается. Таких эпизодов может быть до четырех. На фоне заболевания возможны поражения сердца, бронхов и легких.

«Основное проявление инфекции — это периодические подъемы температуры... После наступает полное выздоровление. При лечении, естественно, выздоровление наступает раньше», — отметила врач.

Сыпной клещевой тиф распространен в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале и Алтае.

«Болезнь начинается также остро с повышения температуры до 39 и выше. В месте укуса появляется воспаление, увеличиваются ближайшие лимфоузлы, через 3-4 дня появляются высыпания на коже туловища и конечностях. Поражаются сосуды, сердце и нервная система», — предупредила Дарья Полякова.

Без лечения оба вида тифа могут привести к инвалидности и смерти.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.