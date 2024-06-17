Инфекционист пояснил, что делать при обнаружении сыпи после купания

Если вы заметили сыпь или раздражение на коже после купания, то первые шаги — это промывание кожи и нанесение успокаивающих средств, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Если вы заметили сыпь или раздражение на коже после купания, важно принять определенные меры и следовать следующему подробному алгоритму. Во-первых, перестаньте плавать или находиться в воде, чтобы избежать дальнейшего воздействия раздражающего фактора на кожу. Тщательно промойте кожу чистой водой, чтобы удалить возможные остатки соли, хлора или других раздражающих веществ», — сказал Неронов.

По его словам, важно избегать дальнейшего раздражения. Не царапайте, не трите и не натирайте раздраженные участки кожи, чтобы не усугубить состояние.

«Примените нежный увлажняющий крем или лосьон на кожу, чтобы снять раздражение и увлажнить область сыпи. Также можно использовать прохладные компрессы из сухой мягкой ткани с завернутым в нее льдом», — рассказал врач.

Неронов отметил, что при сильном зуде и раздражении можно принять антигистаминные препараты для снятия симптомов аллергической реакции.

«Если сыпь не проходит в течение нескольких дней, усугубляется, сопровождается отеком, высокой температурой или другими серьезными симптомами, необходимо обратиться к дерматологу или другому квалифицированному специалисту для профессионального совета и лечения», — подчеркнул инфекционист.

Неронов заключил, что после проявления сыпи нужно избегать факторов, которые могут усугубить ситуацию, таких как контакт с аллергенами, химическими веществами или другими раздражителями.