Инфекционист Подмосковья рассказала, как избежать заражения ребенка лихорадкой

С началом тепла и дачного сезона медики ежегодно фиксируют случаи геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которую переносят грызуны. Врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба напомнила родителям о важных правилах, которые помогут уберечь детей от заражения опасным заболеванием, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Заразиться можно при контакте с грызунами или их экскрементами — через ранку на коже или при касании загрязненной рукой глаз, носа, рта. Кроме того, частички зараженных фекалий могут попасть в организм при вдыхании воздуха, с пищей или водой. Для профилактики заболевания во время уборки в сарае, на даче или в гараже нужно пользоваться респиратором и перчатками, проветривать помещение и тщательно мыть руки», — пояснила специалист.

Врач добавила, что заболевание не передается от человека к человеку, поэтому процент распространения небольшой.

«Первые симптомы геморрогической лихорадки: высокая температура, головная боль, тошнота, сухость во рту и миалгия — боли в мышцах. Один из характерных признаков в начальной стадии геморрагической лихорадки — снижение остроты зрения — появление мушек перед глазами», — подчеркнула Ольга Кандоба.

Следующий этап болезни, по словам специалиста, поражение почек. Кроме того, у больного снижается количество мочи, которое может закончиться анурией. Заболевание излечимо, но важно выявить его на ранней стадии.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.