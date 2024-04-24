Инфекционист объяснил, почему нельзя извлекать клеща с помощью масла и крема

Ни в коем случае не используйте масло, крем, жир при извлечении клеща, так как в этом случае исследовать его будет невозможно, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Для извлечения клеща лучше прибегнуть к помощи специалистов и обратиться в ближайший травмпункт. Если такой возможности нет и клеща извлекать нужно самостоятельно, то ни в коем случае не используйте масло, крем, жир — в этом случае исследование клеща будет невозможно», — сказал Неронов.

Если клещ присосался, и вы его обнаружили на своем теле, то паниковать не стоит, добавил специалист. Его нужно аккуратно извлечь из тела и в «живом» виде доставить в ближайшую лабораторию для исследования на инфекции.

«Если клещ здоров, то все в порядке. Если болен, то необходимо пройти курс профилактической терапии. Если клещ не сохранился, а именно погиб, разрушен, то в целях безопасности профилактическое лечение тоже потребуется», — рассказал врач.

Неронов пояснил, что для извлечения клещей существуют приспособления — «выкручиватели-клещевертки». Их лучше заблаговременно приобрести и иметь при себе, когда посещаете места обитания клещей.

«Клещевертка аккуратно подводится под клеща и против часовой стрелки производится его медленное и аккуратное удаление. После клеща помещают в коробочку и транспортируют в лабораторию», — разъяснил инфекционист.