Инфекционист объяснил, как обработать рану при травмировании на пляже

Врач Неронов: при травмировании на пляже рану нужно промыть проточной водой

В случае получения раны или пореза на пляже нужно промыть повреждение проточной водой. Важно не забыть поднять поврежденную конечность выше уровня сердца, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Первый шаг — тщательно промыть рану чистой проточной водой для удаления песка, грязи и других загрязнений. Важно не использовать воду сомнительного качества. Во-вторых, при получении раны сначала необходимо остановить кровотечение, прижимая чистый материал к ране до полного прекращения кровотечения», — сказал Неронов.

Он подчеркнул, что важно не забыть поднять поврежденную конечность выше уровня сердца.

«Далее нужно обработать рану антисептиком, таким как перекись водорода, хлоргексидин или йод, чтобы уничтожить микробы и предотвратить инфекцию. Дезинфицирующее средство следует наносить по краям раны, избегая попадания в само поврежденное место», — проинструктировал врач.

Неронов рассказал, что после обработки нужно наложить стерильную повязку, чтобы защитить рану от загрязнения. Повязка должна быть достаточно плотной, но не слишком стесняющей кровообращение.

«После обработки раны старайтесь избегать контакта с песком и водой на некоторое время, чтобы предотвратить возможные инфекции. Также регулярно меняйте повязку, обрабатывая рану каждый раз перед наложением новой повязки. Это поможет избежать размножения бактерий и обеспечит быстрое заживление», — разъяснил специалист.

Инфекционист заключил, что важно внимательно отслеживать процесс заживления раны. Признаки воспаления (покраснение, опухоль, гнойничковое выделение) или неприятные ощущения требуют консультации врача.