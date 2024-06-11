Инфекционист НИКИ детства рассказала о важности гигиены после игры в песочнице

Игры с песком у детей развивают моторику, стабилизируют эмоциональное состояние, развивают фантазию и воображение. Врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба рассказала, что любая песочница может привести к заболеваниям, если не соблюдать гигиену. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Нужно помнить, что в песок часто попадают осколки, окурки, плевки, кроме того, туда справляют нужду кошки и собаки. Там в огромном количестве присутствуют яйца разнообразных гельминтов, прежде всего аскарид, токсокар, а также кишечные палочки, споры анаэробных бактерий. Поэтому после контакта с песком необходимо тщательно мыть руки с мылом», — призвала доктор.

Специалист напоминает, что не стоит давать ребенку перекус в момент игры с песком. Кроме того, важно следить, чтобы ребенок не брал в рот песок, совок, игрушки и не тер глаза руками.

«Если на даче у вас есть собственная песочница ее необходимо закрывать на ночь крышкой и затягивать пленкой. Необходимо также следить, чтобы в детском саду ежегодно весной меняли песок. А при обнаружении паразитных заболеваний — нужна внеочередная смена песка», — добавила Кандоба.

Она подчеркнула, что если ребенок проглотил немного песка, не стоит сразу переживать. Ему необходимо прополоскать рот и обеспечить обильное питье, а через две недели нужно сдать анализ на наличие гельминтов.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.