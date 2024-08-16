Инфекционист НИКИ детства рассказала, как защитить ребенка от сальмонеллеза

Врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба рассказала, что сальмонелла может скрываться не только в курином яйце. Попадая в организм, сальмонелла вырабатывает токсины, которые поражают желудочно-кишечный тракт. Симптомы схожи с другими острыми кишечными инфекциями., сообщает Минздрав Подмосковья.

«Заражаются сальмонеллезом от инфицированных животных: домашней птицы, крупного рогатого скота, употребляя в пищу зараженное мясо, молоко или яйца. Также заразиться можно через грязные руки или воду, в которой содержится сальмонелла», — перечислила специалист.

«Сальмонеллез может протекать, как гастрит, гастроэнтерит или гемоколит. Заболевание проявляется в виде диареи, тошноты, рвоты, повышения температуры, слабости. При этом длительность жидкого стула колеблется от 2 до 14 дней. Вследствие потерь жидкости из-за диареи и рвоты может развиться обезвоживание. Болезнь особенно опасна для маленьких детей, пожилых людей, а также для пациентов с ослабленным иммунитетом. У 10-20% детей после первой недели заболевания развивается увеличение печени и селезенки, которое сохраняется до 3-х недель», — добавила Кандоба.

Самый надежный способ обезопасить семью от заражения — соблюдать правила гигиены и хорошо термически обрабатывать продукты: кипятить молоко, доводить до готовности мясо, рыбу, птицу, куриные яица. Сальмонеллы долго сохраняются в окружающей среде, в продуктах, даже при заморозке, сохраняют жизнеспособность в водопроводной воде. При появлении характерных симптомов заболевания необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.