Инфекционист НИКИ детства рассказала, как распознать коклюш у ребенка

В сезон ОРВИ и осенних простуд родители часто отмечают у детей кашель. Если кашель перешел в длительный, стал приступообразным, особенно тревожит ребенка во время сна — повод заподозрить коклюш. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Как отличить кашель, вызванный вирусом гриппа от кашля при коклюше и что делать, чтобы защититься, рассказала врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.



«Коклюш — бактериальная инфекция, которой можно заразиться воздушно-капельным путем. У заболевания долгий инкубационный период — до 20 дней. При этом начало коклюша схоже с другими симптомами простудных заболеваний. Ребенок начинает кашлять, но сильного подъема температуры нет и чувствует себя хорошо. Через 5-7 дней кашель усиливается, становится приступообразным, особенно во время сна. Причина в возбудителе коклюша — микробе Bordetella pertussis. Он выделяет токсин, который поражает эпителий трахеи и кашлевой центр ЦНС. Иногда кашель сопровождает дыхательный спазм, заканчивающийся рвотой. Это самые характерные симптомы коклюша», — отметила Кандоба.

Коклюш опасен тем, что у ребенка при спазмах возникают задержки дыхания до нескольких секунд. А это гипоксия, от которой страдает головной мозг. В редких случаях может возникнуть «коклюшная пневмония». При тяжелом течении коклюш может привести к летальному исходу.

«Очень опасен коклюш для маленьких детей. У младенцев гипоксия может спровоцировать нарушение сознания вплоть до комы. Поэтому в возрасте до года коклюш лечат в стационарных условиях. В старшем возрасте заболевание может лечиться амбулаторно. Эффективный способ выявить коклюш — сделать посев из зева, а также анализ крови на специфические антитела к возбудителю коклюша Bordetella pertussis. Также информативен общий анализ крови, в котором будет общий лейкоцитоз с относительным лимфоцитозом при нормальной СОЭ», — добавила врач-инфекционист.

Лечение же будет сводиться к симптоматической терапии. Антибиотики уже не помогут, остаются только противокашлевые препараты. Поэтому очень важно привить ребенка от коклюша вовремя. Согласно Национальному календарю профилактических прививок курс вакцинации состоит из 3-х прививок с интервалом 1, 5 месяца: в 3 месяца, 4,5 и 6 месяцев. В 18 месяцев однократно проводится ревакцинация.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.