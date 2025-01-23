Инфекционист Неронов рассказал, как можно заразиться ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека является медленной инфекций и передается парентеральным путем. Это значит, что он должен попасть через поврежденный участок или рану в кровь, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

Эксперт отметил, что заразиться ВИЧ можно при посещении косметологического салона. Однако он уточнил, что заражение маловероятно, если человек ходит в сертифицированные учреждения.

«Если инфицированный человек был в салоне, получил повреждение кожи, и его кровь попала на инструмент (в достаточном количестве), после этого другой человек был на приеме, ему была нанесена травма с повреждением защитных покровов этим же необработанным инструментом», — объяснил Неронов.

Инфицирование в основном происходит при употреблении парентеральных наркотиков, незащищенных, нетрадиционных половых актах. А вероятность инфицирования ВИЧ при традиционном половом акте в среднестатистическом выражении составляет 1 к 800 случаям.

«Чем больше вирусной жидкости попало в рану, тем больше вероятность заражения. Инкубационный период составляет в среднем от 4 до 12 недель, после чего вирус можно определить в крови. Первичное инфицирование может происходить бессимптомно, однако зачастую может появляться субфебрильная температура, слабость, головные боли, высыпания, увеличение лимфатических узлов», — заключил специалист.