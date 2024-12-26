Инфекционист Неронов: первые симптомы кишечной палочки проявляются через 1–3 дня

Первые симптомы пищевого отравления, вызванного кишечной палочкой (Escherichia coli), могут проявляться через 1–3 дня после употребления недоброкачественной пищи, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

Признаки кишечной инфекции

«Во-первых, тошнота: пациенты часто ощущают сильное чувство дискомфорта в желудке, что может привести к рвоте. В случае рвоты это может быть как однократное проявление, так и многократное, что сигнализирует о серьезности состояния», — сказал Неронов.

Он добавил, что среди признаков также:

Диарея: частый жидкий стул является ключевым признаком кишечного отравления. Диарея может быть водянистой и, в некоторых случаях, с примесями крови.

Боли в животе: обычно сопровождаются спазмами и интенсивными болевыми ощущениями в области желудка.

Обезвоживание: на фоне диареи и рвоты может быстро развиваться обезвоживание, что особенно опасно для детей и пожилых людей.

«Если у вас или у близких появились перечисленные симптомы, важно обратиться за медицинской помощью. При наличии сильных симптомов или ухудшении состояния необходимо вызвать врача или скорую помощь. Это особенно важно, если наблюдаются признаки обезвоживания, такие как сухость во рту или уменьшение количества мочи», — отметил специалист.

Другие рекомендации

Промывание желудка: если отравление произошло недавно, рекомендуется вызвать рвоту, чтобы очистить желудок от токсинов. Это можно сделать, выпив много воды и надавив на корень языка.

Прием энтеросорбентов: они помогают вывести токсины из организма, блокируя их всасывание в кровь. Популярные сорбенты включают активированный уголь, «Смекту» и «Полисорб».

Соблюдение диеты: в первые дни после отравления лучше воздержаться от пищи или ограничить ее объем до легко усваиваемых продуктов, таких как отварной рис, бананы или тосты.

«Важно помнить, что самолечение может ухудшить состояние, особенно если отравление вызвано бактериальной инфекцией. Профессиональная медицинская помощь может оказаться необходимой для правильной диагностики и лечения», — подчеркнул врач.

Неронов также отметил, что важно восстановить водный баланс, чтобы предотвратить обезвоживание. Для этого подойдут негазированная вода, специальные регидратационные растворы или отвары на основе трав.

«Кишечная палочка — это типичный представитель нормальной микрофлоры кишечника, однако среди ее разновидностей встречаются и патогенные штаммы, именно о них идет речь. Заражение кишечной палочкой возможно через утечки канализации, а также при контакте через немытые руки», — разъяснил инфекционист.

Он уточнил, что люди с расстройством пищеварения часто вынуждены пользоваться общественными туалетами, где не всегда есть возможность качественно помыть руки. После посещения мест общего пользования (достаточно открыть дверь за ручку) обязательно нужно помыть руки или, если это невозможно, обработать их дезинфицирующим средством.