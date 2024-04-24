Инфекционист Неронов перечислил способы защиты от клещей

Чтобы не допустить попадания на тело клещей, в местах их потенциального скопления нужно использовать репелленты для обработки открытых частей тела, а одежду носить максимально закрытую, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Лучшая защита от присасывания клеща — это недопущение его попадания на тело. При посещении мест их обитания, в частности, лесов, парков, лужаек с травой, обязательно используйте репелленты для обработки открытых частей тела. А рукава, брюки, воротник, шапочку постарайтесь как можно плотнее прижать к телу либо застегнуть», — сказал Неронов.

Он добавил, что особое внимание нужно уделять детям. Кожа у них нежная и более уязвимая, а также они активнее бегают по траве, и шансов получить клеща у них в разы больше.

«После возвращения домой обязательно осмотрите свое тело на предмет наличия клещей, отряхните одежду над ванной. Помните, что с одеждой можно принести в дом клеща, который через некоторое время может найти вас и присосаться», — отметил инфекционист.

Неронов также рассказал, что репелленты, отпугивающие насекомых, в том числе клещей, являются активными химическими соединениями и могут вызвать зуд и раздражение в месте нанесения, при вдыхании их паров. При нанесении их на одежду и открытые участки кожи будьте осторожны и соблюдайте правила, указанные на упаковке.